جوارديولا يعلق على تعيين أموريم في مانشستر يونايتد.. ويرفض إعطاء النصيحة له!

هكذا يرى العبقري الإسباني خيار مانشستر يونايتد لخليفة تين هاج

سؤال مفاجئ تعرض له مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025.

هذا السؤال كان يتعلق بمنافس الفريق في مدينة مانشستر، يونايتد، والذي عين مدربًا جديدًا هو البرتغالي روبن أموريم قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وسئل جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عن النصيحة التي يمكن أن يسديها إلى أموريم بينما يستعد لتقلد مهمته كمدرب لليونايتد، فأجاب بوضوح: "لا.. لن أعطيه أي نصيحة".

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وأضاف قائلًا: "لست في موقع يسمح لي بأن أسدي النصيحة لزملائي (المدربين) أنا الشخص الخاطئ لأعطي النصيحة لهم".. وأكد: "سيكون لديه في مانشستر يونايتد العديد من الأشخاص الذين سيسدون إليه النصيحة بكل تأكيد".

ولن يتولى أموريم مهمة تدريب مانشستر يونايتد مباشرة، بل إنه سيباشر عمله بعد التوقف الدولي المقبل للمنتخبات، على أن يتولى الهولندي رود فان نستلروي المسؤولية خلال الفترة الانتقالية بين إريك تين هاج وروبن أموريم.