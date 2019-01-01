جوارديولا يعزي لويس إنريكي في مؤتمر مواجهة برايتون

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يظهر لفتة وفاء لصديقه لويس إنريكي ويعزيه في وفاة نجلته بشكل علني.

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طالب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد برايتون بتوجيه التعازي للويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.

جاء هذا في بداية المؤتمر الصحفي وقبل أن يدلي بأي تصريحات، وأكد خلالها عن شديد حزنه وتعاطفه مع لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة في وفاة نجلته الصغيرة

الاتحاد الإسباني يقرر الوقوف لدقيقة حداد خلال مواجهات الجولة الثالثة من الليجا بسبب وفاة ابنة لويس إنريكي.. 💔 pic.twitter.com/HItNcxJJCr — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 30, 2019

وقال جوارديولا: "فقط لحظة واحدة، قبل أي سؤال دعوني وبالنيابة عن مانشستر سيتي وعائلتي ونفسي أقدم خالص التعازي للويس انريكي وزوجته إيلينيا ولوالدته ووالده وشقيقاته وشقيقه باتشو في خسارتهم الكبير لنجلته تشانا".

وأضاف: "ليس لدي كلمات، ليس لدي أي شيء على الإطلاق، لقد كان عمرها تسع سنوات فقط، نحاول دومًا أن نجد أسبابًا لمثل تلك الأمور".

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وأكمل: "أريد أن أقول له أنني أحبه، ليس هو فقط هو وعائلته، هذا هو كل ما لدي لأقوله في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن لويس انريكي كان قد فقد نجلته صاحبة التسع سنوات بسبب المرض قبل ساعات، وكان مرضها سببًا في ابتعاده عن تدريب المنتخب الإسباني.