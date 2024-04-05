جوارديولا يعجزهم .. الكشف عن طلبات مانشستر سيتي للتخلي عن كانسيلو لبرشلونة!

مانشستر سيتي يعجز برشلونة...

تسعى إدارة برشلونة، لحسم التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب الفريق والمعار من مانشستر سيتي في الموسم الحالي، بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة الفريق الكتالوني، تريد تحويل إعارة اللاعب إلى عقد دائم، ولكن سيتعين عليها التغلب على مطالب مانشستر سيتي الصعبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر سيتي طلب الحصول على 40 مليون يورو، للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، وستعمل إدارة برشلونة على اقناع الفريق الإنجليزي بتخفيض القيمة.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة مانشستر سيتي، قد توافق على خفض السعر، أو تمديد الإعارة مع وضع بند شراء إلزامي للاعب في عام 2025.

ومن جانبه فإن كانسيلو، حريض جدًا على الاستمرار مع برشلونة، بعد تألقه تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وأصبح من العناصر الأساسية للفريق الكتالوني، ومشاركته في 33 مباراة مع البلوجرانا في كافة المسابقات، وتسجيله أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء القادم ضمن ذهاب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الفرنسية باريس.