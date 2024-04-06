جوارديولا يعترف بمشكلة دفاعية جديدة قبل مواجهة ريال مدريد!

معاناة مانشستر سيتي الدفاعية تستمر قبل لقاء ريال مدريد...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن استمرار المعاناة الدفاعية لفريقه، في لقاء ريال مدريد المرتقب في دوري أبطال أوروبا، بإصابة جديدة ضربت يوشكو جفارديول.

وشارك المدافع الكرواتي، في فوز فريقه اليوم على كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، ليستمر مانشستر سيتي، في ملاحقة ليفربول وآرسنال على قمة ترتيب البريمرليج.

وعانى مانشستر سيتي في الفترة الماضية، من إصابة عدد من عناصره الأساسية في الخط الدفاعي، وهم، ناثان أكي وكايل ووكر، وجون ستونز، ولكن عاد الأخير وشارك في مباراة اليوم بشكل أساسي، ليصبح جاهزًا لمباراة الميرينجي المرتقبة.

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وقال بيب جوارديولا، في تصريحات عقبت اللقاء: "جفارديول، عانى من مشكلة بدنية بسيطة في مباراة اليوم، سنرى إذا ما سيكون متاحًا أمام ريال مدريد، أما لا مع الطاقم الطبي".

ومن المنتظر أن يستضيف ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء 9 أبريل، على ملعب سانتياجو برنابيو.