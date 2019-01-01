جوارديولا يطبق طريقة جديدة في اختيار قائد مانشستر سيتي

المدير الفني لمانشستر سيتي يسلك مع لاعبيه طريقه جديدة لاختيار قائد الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي تطبيق طريقة جديدة في فريقه لاختيار قائد الفريق، عقب رحيل كومباني عن الفريق.

ورحل البلجيكي، فينسنت كومباني قائد الفريق، في فترة الانتقالات الحالية وانضم إلى نادي أندرلخت البلجيكي.

وتولى دافيد سيلفا شارة قيادة فريقه، بشكل مؤقت في مباراة اليوم أمام ويستهام في بطولة كأس الدوري الإنجليزي، المقامة في الصين.

وقال جوارديولا حول قائد الفريق الجديد: "لاعبو الفريق هم من سيختارون قائدهم، بعدما يعود الجميع من إجازته سيكون هناك اجتماعاً بينهم لاختيار القائد الجديد".

ومن جانبه قال صانع ألعاب الفريق كيفين دي بروين: "سأكون سعيداً إذا حصلت على هذا الدور، إذا أراد النادي أو اللاعبين مني تولي قيادة الفريق سأقبل بكل سرور".

دي يونج إلى برشلونة 🔴🔵

دي ليخت إلى يوفنتوس ⚪️⚫️



هل اختار كلًا منهما الجانب الصحيح 🤔



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/L4C74aocfQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، سيبدأ أولى مبارياته الرسمية يوم 4 أغسطس أمام ليفربول، في كأس الدرع الخيرية.