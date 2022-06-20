جوارديولا يصد لابورتا: فريقنا أمام برشلونة سيكون برناردو وعشرة لاعبين

جوارديولا يصر على استمرار برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي رغم ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة.

أعلن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن إقامة مباراة ودية خيرية بين "البلوجرانا" ومانشستر سيتي الإنجليزي، وشهد مؤتمر الإعلان عن المباراة تواجد بيب جوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي.

وبالإضافة إلى تقديم المباراة، كان هناك أيضًا حديث عن البرتغالي برناردو سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي، والذي يرغب برشلونة في التعاقد معه.

لابورتا قرر تحويل الأمر إلى مزحة، وتحدث عن احتمال أن يلعب نجم منتخب البرتغال المباراة الخيرية مع برشلونة.

إلا أن جوارديولا قرر الرد سريعًا في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، مؤكدًا استمرار برناردو مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا: "يوم 24 أغسطس على ملعب كامب نو، سيكون فريقنا مكونًا من برناردو سيلفا وعشرة لاعبين آخرين".

تصريح جوارديولا تسبب في حالة من الضحك في الغرفة التي شهدت إقامة المؤتمر الصحفي، في رد فعل طبيعي على حالة الشد والجذب بين مدرب برشلونة السابق ورئيس النادي الحالي.

وفي وقت لاحق قال جوارديولا عن برناردو: "تم طرح العديد من الأسماء خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن برناردو سيستمر معنا، ولكن لا أريد أن يكون لدي لاعبين لا يريدون التواجد معنا أيضًا، لا أعرف ما سيحدث في السوق".

ومن جانبه، لم يرغب لابورتا في الحديث أكثر عن الأمر حيث قال: "أحب أن يملك برشلونة أفضل اللاعبين، ماتيو أليماني وجوردي كرويف يتوليان مهمة التدعيمات".

واختتم لابورتا: "يمكننا أن نسخر من الأمر كما حدث، ولكن الآن ليس الوقت للحديث عن اللاعبين".

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