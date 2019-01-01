جوارديولا يصدم مشجعي ليفربول قبل السباق على لقب البريميرليج

يطمع في لقب البريميرليج الثالث على التوالي

بعث المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، رسالة واضحة وصريحة لليفربول ومشجعيه، أنه لن يتنازل عن لقب البريميرليج في الموسم الجديد، مُصرًا على أنه يضع اللقب المحلي الأهم على رأس قائمة أولوياته في حملة 2019-2020.

وعلى النقيض مما يُكتب في مختلف الصحف والمواقع، أن الفيلسوف سيصب تركيزه على كأس دوري أبطال أوروبا، قال صاحب الشأن إنه يضع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فوق كل اعتبار، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الريدز وعشاقه على أول لقب منذ ثلاثة عقود.

وقبل موقعة الأحد التي ستجمع السكاي بلوز بأحمر مدينة نهر الميرسيسايد على ملعب "ويمبلي" لتحديد هوية بطل الدرع الخيرية، قال بيب في حديثه الروتيني مع الصحفيين "هدفي؟ أود أن أكون سعيدًا لمدة 11 شهرًا، ولقب البريميرليج هو ما يجعلني سعيدًا، ودومًا بعد كل انتصار في الدوري أو الكؤوس، أشعر بسعادة بعد الانتصارات وأذهب إلى المطعم وأشعر بتحسن".

وأشار إلى أنه لن يقامر بمستقبله ومستقبل فريقه بالانتظار حتى شهر فبراير ليضع تركيزه على المراحل الإقصائية للكأس ذات الأذنين، قائلاً "لماذا سأنتظر حتى شهر فبراير وأتجاهل البطولات الأخرى، ستكون مخاطرة بطبيعة الحال. والدوري الإنجليزي هو الأهم دائمًا لأنه في نهاية كل أسبوع".

من استقبال رينارد في مطار الملك خالد الدولي 🛬pic.twitter.com/udNx3bsSdy — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 3, 2019

وختم "في دوري الأبطال، قد تحدث أشياء كثيرة في مباراة أو اثنتين، وعادة عندما تكون مُسلحًا بتاريخ خلفك، فهذا يساعدك كثيرًا، وبالنسبة لنا، سيكون تركيزنا الأول على لقب البريميرليج وليس الأبطال، وعندما يحقق النادي المزيد من ألقاب الدوري، فهذا يعني أن خطة الإدارة تسير على ما يرام، وإذا كان لي حق الاختيار الآن، سأفضل البريميرليج بكل تأكيد"".

وكان مانشستر سيتي قد واصل هيمنته المحلية في آخر 7 سنوات، بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة خلال هذه الفترة، منهم مرتين على التوالي تحت قيادة جوارديولا، واللقب الأخير بالذات، تحقق بصعوبة بالغة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، الذي أنهى الموسم بـ97 نقطة، كأفضل من أي وصيف آخر في التاريخ.