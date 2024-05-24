جوارديولا يشكر لاعبي مانشستر سيتي.. ويعقب على رحيل تشافي عن برشلونة

هكذا رأى جوارديولا رحيل زميله السابق

آخر مباراة في الموسم لبيب جوارديولا وكتيبة مانشستر سيتي التي نجحت في إحراز لقب دوري إنجليزي صعب ومعقد بعد منافسة ضارية مع آرسنال وليفربول.

يواجه السيتي في المباراة الأخيرة له بالموسم غريمه مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

جوارديولا عبر في المؤتمر الصحفي عن العديد من الأشياء التي تخص المباراة قائلًا إن فريقه "سيفعل كل ما لديه من أجل التتويج باللقب".

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وأضاف: "أنا سعيد بالطريقة التي تدرب بها اللاعبون والحماس الذي أظهروه بعد فترة من الراحة البسيطة".

وتناول جوارديولا خبر إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة فأكد: "المدربون دائمًا ما يتحركون.. إنها أنباء سيئة على أي حال، ولا أعرف ما حدث".

وأشاد جوارديولا بمانشستر يونايتد قائلًا إنه رغم أن مانشستر سيتي كان الأفضل في السنوات الأخيرة، إلا أن التاريخ "يقول إن مانشستر يونايتد هو الأفضل".

وأكمل: "لديهم لاعبون رائعون في الهجوم، تأثير برونو فيرنانديش لا يصدق" وحينما سأله عما إذا كان يمكن مقارنته بريال مدريد فال: "ريال مدريد هو ريال مدريد!".