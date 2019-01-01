جوارديولا يشعل قمة مانشستر سيتي وليفربول مبكرا

أجواء القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي بدأت مبكراً

بدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحرب النفسية، ضد ليفربول مبكراً قبل مباراة الفريقين المرتقبة الأسبوع القادم.

ويلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية: "في بعض الأحيان يقوم ماني بالتمثيل، كما أن لديه موهبة تسجيل أهداف قاتلة في الدقائق الأخيرة من المباريات".

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وتابع: "ليفربول لديهم شخصية عظيمة فهم يفوزون في الأوقات القاتلة من المباراة".

وواصل: "نحن نعلم أي فريق سنواجه، لقد فازوا في عشر مباريات وتعادلوا مباراة وحيدة، الأسبوع القادم سننتقل إلى آنفيلد لنذيقهم الهزيمة الأولى".

وحول مانشستر سيتي تأخر بالأمس أمام ساوثهامبتون في الدوري، إلى فوز بهدفين لهدف.

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وقال بيب حول تلك المباراة: "لعبنا فيها بشكل رائع من أول دقيقة وحتى النهاية، خلقنا قدراً كبيراً من الفرص، من المهم أن نكون هادئين".

وأكمل: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين، أن يواصلوا الهجوم لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز، لم يكن هناك مساحات في الملعب كان من المستحيل أن نفوز ولكننا فعلنا هذا ولذلك أنا سعيد".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.