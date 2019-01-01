جوارديولا يستغيث لكتالونيا وحزين من أجل سيارة أجويرو

ماذا قال جوارديولا حول تأجيل الكلاسيكو وقضايا كتالونيا وحادثة أجويرو؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه لا يعلم شيئًا عن تأجيل الكلاسيكو وما جاء في حيثيات الأمر، مؤكدًا حزنه على تحطم سيارة أجويرو رغم سلامة اللاعب.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على كريستيال بالاس مساء الغد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، تحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن قيمة المواجهة أمام فريق طموح وضرورة الفوز بها وقوة فريق كريستال بالاس خاصة على أرضه.

وأضاف: "جدول مانشستر سيتي المزدحم رأس السنة؟ لا يهم، أنا اعتدت على هذا، يجب أن نقوم بعملنا و وأن نجعل العائلات تستمتع بمشاهدة الفريق"

وتابع: "العنصرية ضد رحيم ستيرلينج و نجوم إنجلترا؟ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقوم بعمله، تمت إيقاف المباراه عدة مرات، هناك قتال ضد هذه الظاهرة"

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وأردف: "تأجيل الكلاسيكو؟ لا أعرف، من الممكن أن تسأل السيد خافيير تيباس، هو بالطبع يعرف كل شيء عن هذا الأمر لأنه يرتبط بعمله"

وحول قضية كاتالونيا قال بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق: "يجب أن يتدخل بشكل عاجل كل من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي؛ من أجل حل القضية، فالناس في كتالونيا بحاجة للمساعدة"

وأضاف: " العقوبات كانت قاسية للغاية، هناك 7 سياسين و2 من النشطاء تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 100 سنة، الأمر ليس هينًا ولا يحتمل الصمت"

واسترسل: "كيفين دي بروين عاد إلى التدريبات ويشارك فيها بشكل جيد، جون ستونز كذلك، وبنيامين ميندي هو الآخر، الجميع بخير ولا قلق عليهم"

وحول تحطم سيارة أجويرو قال: "أجويرو بخير ولا يعاني من أي شيء، ولكن فقط سيارته هي من تحطمت، أنا حزين من أجلها"

يذكر أن مانشستر سيتي قد خسر مباراتين وتعادل في مباراة من المباريات الثمانية التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليبتعد بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول.