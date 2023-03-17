جوارديولا يستغل حديثه عن بطل العالم لتوبيخ جواو كانسيلو!

جوارديولا يمارس ألعاب العقل في المؤتمرات الصحفية!

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن كيف يتعامل جوليان ألفاريز مهاجم الفريق مع عدم مشاركته بشكل أساسي في العديد من المباريات، لكن يبدو أنه كان يشير بشكل خبيث إلى جواو كانسيلو، الذي رحل على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ في يناير بسبب رد فعله السيئ على استبعاده من التشكيلة الأساسية.

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ربع كأس الاتحاد الإنجليزي: "إذا كان اللاعبون الذين لا يلعبون يقولون "لماذا أنا، أنا، أنا، أنا" فأنا لن أهتم بحديثهم وبتكرار قولهم "لماذا أنا" بالتأكيد لن أهتم ابدًا".

كان كانسيلو أحد أهم لاعبي السيتي منذ انضمامه من يوفنتوس في 2019، حيث سجل تسعة أهداف وقدم 22 تمريرة حاسمة في 154 مباراة لكنه خرج من الفريق بعد نهائيات كأس العالم، حيث فضل جوارديولا اللعب مع ناثان أكي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من البرتغالي.

وكشف كانسيلو حديثه عن القطيعة مع جوارديولا الشهر الماضي قائلاً: "اعتقدت أنني أستحق اللعب ولكنه لم يفعل".

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة بيرنلي يوم غدًا السبت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد الاتحاد، فيما يلاقي بايرن ميونخ يوم 11 إبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.