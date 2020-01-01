جوارديولا يرد على مورينيو وكلوب: لا أنتظر دعمكم

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لم ينتظر الدعم من أي شخص في قضيته أمام المحكمة الرياضية.

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بحكم المحكمة الرياضية الذي خرج في صالح فريقه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم في الدوري الإنجليزي، وتطرق خلال تصريحاته للحديث عن موقفه من تصريحات جوزيه مورينيو ويورجن كلوب حول الأزمة.

وقال جوارديولا: "أنا في منتهى السعادة بسبب ذلك القرار، فلقد أظهر أن كل ما قيل عن مانشستر سيتي لم يكن حقيقيًا، سندافع عما حققناه داخل الملعب أيضًا".

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وأضاف عن تصريحات كلوب: "لا أنتظر من ليفربول وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي أن يدافعوا عن مانشستر سيتي، لكن لدينا الحق للدفاع عن أنفسنا، يوم الأمس كان جيدًا بالنسبة لكرة القدم لأننا لعبنا بنفس القاعدة التي يتم تطبيقها على الجميع في أوروبا، ولو كنا أخطأنا كان يجب أن تستمر عقوبتنا".

وأردف عن مستقبله في صفوف مانشستر سيتي: "ما حدث لن يغير أي شيء، ربما أستطيع الاستمرار لفترة أطول بعد ذلك القرار".

وتطرق للحديث عن رد فعل خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا: "ربما يكون يشعر بالغيرة من الكرة الإنجليزية، هو رجل يعرف اللوائح والقوانين بشكل جيد، لكن عليه التفكير في بطولته أكثر".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حصل على حكم من المحكمة الرياضية يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بالأمس الإثنين.