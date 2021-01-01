جوارديولا يرد على كلوب: ليفربول قادر على الفوز بالدوري

كلوب أعلن انسحاب ليفربول من سباق اللقب

رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على تصريحات نظيره في ليفربول يورجن كلوب حول استسلام فريقه في سباق تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب ظهر باكياً وهو يرد على سؤال من أحد المراسلين بخصوص فرص فريقه في اللقب وأكد أنه أصبح خارج السباق لتحقيقه، المزيد من هنا.

وعلق جوارديولا عقب انتصار فريقه على توتنهام على كلمات كلوب للإعلام قائلاً: "مما رأيت أمام ليستر هو نفس الفريق الذي لعبت ضده في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "من الطبيعي أن تخسر مباريات ولكن بالتأكيد يمكنهم العودة، يفتقدون للحسم في منطقة الجزاء كما كانوا في الماضي".

وواصل المدرب الكتالوني: "كرة القدم فترات وأحياناً تمر بفترة يجب أن تستغل كل فرصة تتاح لك وتخلق المزيد من الكرات، كرة القدم حالة وشعور وليس تكتيك أحياناً".

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وختم: "جودة ليفربول حاضرة، لم تتأثر أو أسلوب اللعب تراجع، يصنعون أكثر من الخصم، لا أحب المعاناة أمامهم بالتأكيد ولكن كمشاهد أتمتع بمباريات ليفربول".

سيتي ينفرد حالياً بصدارة ترتيب البريميرليج بفارق 13 نقطة كاملة عن ليفربول، ويملك أيضاً مباراة مؤجلة لم تُلعب بعد.