جوارديولا يرد .. حقيقة انقلاب هالاند على مانشستر سيتي و"أزمة التسمم"!

جوارديولا يكشف الحقائق..

رد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مجموعة من الشائعات التي طاردت فريقه، قبل مواجهة لوتون تاون.

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مانشستر سيتي يستضيف لوتون تاون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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جوارديولا نفى "انقلاب" المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، على مانشستر سيتي؛ بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني الإسباني: "هالاند سعيد للغاية في مانشستر سيتي.. رأيته يضحك مع زملائه ووجهه مبتسمًا، داخل غرفة الملابس".

وأشاد بالمساهمة الكبيرة التي يقدمها المهاجم النرويجي في مباريات العملاق الإنجليزي، حتى ولو لم يسجل الأهداف، معتبرًا أن إرلينج؛ هو بطل الخماسية التاريخية، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وعلى جانب آخر.. قلل بيب جوارديولا، من الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، بشأن تعرض بعثة مانشستر سيتي لـ"التسمم"، على هامش مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وتساءل جوارديولا؛ قائلًا: "لماذا الاستغراب؟!.. النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، تقيأ في غرفة الملابس قبل مباراة الريال، وأنا فضلت إراحته.. ألم يحدث ذلك معكم؟.. ألم تشعروا بالتعب من قبل؟!".

وأخيرًا.. كذّب جوارديولا، الشائعات بشأن خلافه مع متوسط الميدان الإسباني رودري، مشيرًا إلى أن الأمر بسيط، عندما لا يرغب اللاعب في المشاركة بأي مباراة، لحاجته إلى الراحة، فلا يلعب.