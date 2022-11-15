جوارديولا يدلي بشهادته في قضية ميندي: أنا لسه والده!

مدرب مانشستر سيتي أدلى بشهادته في قضايا الاغتصاب المتهم بها لاعبه الفرنسي بنجامين ميندي.

أدلى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشهادته في محاكمة الفرنسي بنجامين ميندي ظهير الفريق، المتهم بما يصل إلى سبع قضايا اغتصاب وقضية اعتداء جنسي، وقضية محاولة اغتصاب.

وفي شهادته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يرغب جوارديولا في تأكيد فرضية محامي الدفاع بأن ميندي كان لديه توقعات عالية عندما دفع مانشستر سيتي 58 مليون يورو لضمه من موناكو في 2017، وقال: "لا أعرف لأنني لم أسأله، كنادٍ وكمدرب، كانت لدينا توقعات كبيرة له لإنه لاعب استثنائي".

وتحدث جوارديولا عن شخصية ميندي قائلًا: "إنه رجل جيدًا جدًا، يحب الاستمتاع وإمتاع الناس، يحب المرح، من الصعب العثور على شخص في غرفة الملابس يتحدث عنه بالسوء".

وأردف: "أنا أتحكم في لاعبي فريقي في التدريبات، لا أتابع اللاعبين على الشبكات الاجتماعية، ولا أعرف ماذا يفعلون في حياتهم الخاصة، أنا لست والدهم".

جوارديولا أوضح في ختام شهادته بأنه لم يكن سعيدًا عندما بالحفلات الماجنة التي نظمها ميندي في قصره أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن ميندي دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، إلا أنه يواجه عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين خمسة إلى عشرين عامًا، بالإضافة إلى إمكانية أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.