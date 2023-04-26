"جوارديولا يدرس ريال مدريد لفترة طويلة وجدول الدوري الإسباني ليس ظالمًا"

مدرب جيرونا يتحدث عن الفوز التاريخي على ريال مدريد

قبل أسبوعين من مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعرض ريال مدريد لسقوط مدوي أمام جيرونا في الدوري الإسباني برباعية مقابل هدفين في إطار مباريات الأسبوع ال31 من الدوري الإسباني.

نادي جيرونا هو أحد الأندية التابعة لشركة سيتي لكرة القدم المسؤولة عن أندية نيويورك سيتي ومانشستر سيتي مومباي سيتي والعديد من الأندية الأخرى حول العالم.

وتحدث ميشيل سانشيز مدرب جيرونا عن تفضيله مانشستر سيتي على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "السؤال يؤلمني ما أردت قوله هو إنني لست ضد ريال مدريد، وأن فوز فريق إسباني بدوري أبطال أوروبا مرضي لقد لعب أطفالي هناك بالفعل واحد منهم لا يزال هناك، ما لم يعجبني هو أن الكراهية كانت مشجعة بين ريال مدريد وبرشلونة قلتها بشكل طبيعي لأننا ننتمي إلى مجموعة السيتي بإمكاني تجاهل السؤال، لكنني فضلت أن أكون طبيعيًا لدينا علاقة جيدة مع ريال مدريد لقد باعونا ميجيل جوتيريز، وقدموا لنا رينير أيضًا، علاقتي بالنادي جيدة جدًا، لكننا ننتمي إلى مجموعة السيتي وإذا فازوا بدوري الأبطال فهذا مفيد لنا".

وأضاف: "أعتقد أننا نتفق جميعًا مع أنشيلوتي: الفرق بين ريال مدريد وبرشلونة ليس 11 نقطة، الشيء الوحيد هو أن برشلونة كان أكثر انتظامًا إنهم جيدون جدًا ولا يفشلون كثيرًا، ولهذا السبب لوحظ الاختلاف فريق ريال مدريد استثنائي اليوم كان يفتقر إلى لاعبين مثل أفضل حارس مرمى في العالم أو أحد أفضل المهاجمين في العالم".

وبسؤاله هل سيمرر تكتيكاته إلى جوارديولا؟ أجاب "بيب في مستوى آخر يمكنني أن أخبرك أنه كان يدرس ريال مدريد لفترة طويلة، كلاهما هو وأنشيلوتي مدربان ضخمان، وستكون مواجهة جميلة أنها مباراة نهائية مبكرة".