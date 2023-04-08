جوارديولا يخضع أخيرًا لإمكانيات إرلينج هالاند: الآن أصبح في مكانة ميسي ورونالدو!

ماذا قال جوارديولا عن تألق هالاند؟

مدح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نجم الفريق إرلينج هالاند، وأكد أنه في نفس مستوى أساطير كرة القدم.

وأحرز هالاند هدفين اليوم السبت ليقود مانشستر سيتي للفوز في مباراته على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده في جدول هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 30 هدفا في 27 مباراة فقط.

وقال جوارديولا في تصريحاته لبرنامج "match of the day” : “الهدف الثاني كان مذهلاً ليس من السهل التقاط الكرة في السماء ووضعها على العشب موهبته جيدة حقًا ونحن بحاجة إليه لم يكن الشوط الأول أفضل مستوياتنا لكنه غير المباراة".

وتابع: "عشنا عقدين من الزمن مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لكنه على هذا المستوى يسجل الكثير من الأهداف وأنا سعيد للغاية له بعد 65 دقيقة من الإصابة ساعدنا مرة أخرى ".

وقدم هالاند مستويات رائعة منذ انضمامه إلى نادي مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.

وكان للاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا حيويًا في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سجل 10 مرات في ست مباريات فقط في البطولة.

وسيسعى هالاند إلى الحفاظ على مستواه الرائع عندما يواجه فريقه بايرن ميونيخ بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة خلف أرسنال المتصدر بـرصيد 72 نقطة.