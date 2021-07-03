جوارديولا يحسم اختياره بين التضحية بمحرز أو جيسوس!

المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتخذ قراره الأخير فيما يتعلق بمصير رياض محرز مع الفريق.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن القرار النهائي الخاص بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي فيما يخص مستقبل الثنائي رياض محرز وجابرييل جيسوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن المدير الفني قد حسم قراره بعد أسابيع من التفكير.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن عدة أسماء يفكر فيها جوارديولا من أجل التضحية بهم في سوق الانتقالات الصيفية.

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ويسعى مانشستر سيتي لتمويل صفقتي هاري كين وجاك جريليش من صفوف توتنهام وأستون فيلا من أجل دعم هجومه.

وقرر جوارديولا أن يستغني عن جابرييل جيسوس على أن يستمر الجزائري رياض محرز في صفوف مانشستر سيتي.

ويقدم محرز مستويات طيبة للغاية رفقة فريق مانشستر سيتي في الأشهر الماضية، وكان أحد أهم العناصر في التتويج بالدوري الإنجليزي والصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن عقد رياض محرز في صفوف مانشستر سيتي لا ينتهي حتى نهاية موسم 2022-2023.