"من قال لك ذلك؟!".. جوارديولا يحرج مراسلًا برد حاسم حول مستقبله مع مانشستر سيتي

حلم كأس العالم يثير التكهنات حول المدرب الإسباني

أغلق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الباب في وجه التكهنات بشأن مستقبله مع "السيتزينز" خلال الفترة المقبلة.

ولا يزال جوارديولا مرتبطًا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، إلا أن عدة تقارير صحفية تحدثت عن انتهاء مشروعه مع النادي السماوي وبحثه عن فرصة جديدة، وعلى الأرجح مع أحد المنتخبات من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم.

وتلقى جوارديولا سؤالًا من مراسل قناة "TNT Sports" الإنجليزية، عن أن جمهور الكرة لن يدرك النجاح الذي حققه مع مانشستر سيتي إلا برحيله.

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وكان رد المدرب الإسباني، حاسمًا حيث قال: "من قال لك أنني سأرحل عن مانشستر سيتي، في الحقيقة لا أريد أن أرحل وأنا مستمر معهم وملتزم بعقدي ولا أفكر في هذا الأمر".

ويخوض مانشستر سيتي هذا الموسم تحديات كبرى، تحت قيادة جوارديولا، حيث يسعى للحفاظ على عرشه في دوري أبطال أوروبا، وبالفعل تأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما لا يزال في منافسة شرسة مع ليفربول وآرسنال على قمة البريميرليج.

وكان جوارديولا قد تولى القيادة الفنية لمانشستر سيتي في صيف 2016، ومستمر مع الفريق حتى الآن، حيث خاض 456 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح معهم في حصد جميع البطولات الممكنة.

