"إنهم بشر وليسوا آلات" .. جوارديولا يحدد موقف هالاند ودي بروينه من موقعة تشيلسي

مدرب السيتي يصرخ من ضغط المباريات

ترك بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، باب التكهنات مفتوحًا، بشأن موقف الثنائي كيفن دي بروينه وإرلينج هالاند من مباراة تشيلسي.

ويصطدم مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي، غدًا السبت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يتمكن هالاند ودي بروين من استكمال الوقت الإضافي في مباراة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي مع ريال مدريد وتم استبدالهما، وفي هذا السياق قال جوارديولا: "كيفن بخير، أمام إرلينج فسنرى ماذا يمكن أن نفعل".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعلم موقف هالاند بشكل كامل، أنا لست طبيبًا. قال إنه يعاني من بعض الآلام وسنرى مدى تطوره في الساعات المقبلة".

وتابع جوارديولا: "خضنا مباراة صعبة ضد ريال مدريد، 120 دقيقة من العمل. كثافة عالية لكلا الجانبين. شعر إرلينج بشيء ما، لديه مشكلة عضلية تعني أنه لا يستطيع الاستمرار".

وأوضح: "كان دي بروينه منهكًا. بعد 5 أشهر من الإصابة هذا أمر طبيعي وسنرى غدًا ماذا يمكنه أن يقدم للفريق".

وختم جوارديولا: "نخوض عددًا كبيرًا من المباريات هذا الموسم وليس هناك الكثير من الوقت للتعافي، لقد وضعنا الكثير من الضغط في لعبتنا. إنهم بشر وليسوا آلات، وفي بعض الأحيان يكون هناك تعب".