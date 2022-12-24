جوارديولا يتهم لاعبه بالسمنة: عاد من كأس العالم بهذه الحالة!

نجم مانشستر سيتي في ورطة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن زيادة وزن لاعب وسط الفريق كالفين فيليبس وصعوبة مشاركته في المباريات لهذا السبب.

فيليبس تواجد مع منتخب إنجلترا في كأس العالم قطر 2022، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية في البطولة التي خرج منها الفريق في دور الثمانية أمام فرنسا.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين:"إنه ليس مصابًا، وصل إلى هنا وهو يعاني من زيادة الوزن ولا أعرف ما هو السبب وراء ذلك، لم يصل في حالة جيدة وعليه القيام ببعض الجلسات التدريبية".

وأضاف:"لا يمكنه اللعب بهذه الطريقة، عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا بحاجة إليه، وستكون هناك محادثة خاصة معه قريبًا".

جدير بالذكر أن فيليبس انضم إلى سيتي قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 42 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي، لكن الإصابات حرمته من الظهور بالشكل المطلوب مع الفريق، حيث لعب مرة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي.