جوارديولا يتغنى بالسعودية .. ويتحدث عن هزيمة الاتحاد أمام الأهلي

تصريحات بيب جوارديولا قبل انطلاق مشوار مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتطور الهائل في الرياضة السعودية، قبل مباراة فريقه أمام أوراوا رد ديموندز الياباني.

مانشستر سيتي يواجه أوراوا الياباني، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هناك الكثير من الاستثمارات في السعودية.. هي دولة قوية اقتصاديًا، وأرى الكثير من المشجعين ينظرون إلى المملكة، بعد هذه التطورات".

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وأبدى المدير الفني الإسباني، إعجابه الكبير بـ"مناخ" السعودية، في شهر ديسمبر، مؤكدًا على أنه غير معتاد على مثل هذا الطقس الرائع في إنجلترا، في مثل هذا التوقيت من السنة.

وعن فوز الأهلي المصري على نادي الاتحاد السعودي (3-1)، في الدور الثاني من البطولة العالمية، اعتبر مدرب مانشستر سيتي، أن هذا الأمر طبيعي للغاية؛ باعتبار أن الفريق القاهري، من بين الأفضل في إفريقيا والمنطقة العربية.

وأشار بيب جوارديولا، إلى أنه عندما زار جمهورية مصر العربية، في صيف العام الحالي، وجد شغف كبير من مشجعي ومشجعات الأهلي؛ حيث يتحدثون عن فريقهم باستمرار؛ ما جعله يتأكد من أن هذا النادي، يملك جماهيرية ضخمة للغاية.