جوارديولا يتدخل .. تطورات جديدة في صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي

هل تتعطل صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي؟

على الرغم من أن الجزائري رياض محرز توصل لاتفاق من أجل الانتقال إلى الأهلي السعودي، إلا أن هناك أزمة قد تعطل انتقاله بسبب مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي لديه تخوف من فكرة رحيله.

وأشار موقع "Sports Zone" إلى أن محرز توصل لاتفاق بالفعل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث سيحصل على راتب قدره 25 مليون يورو سنويًا، ولكن الأمر متوقف على موافقة السيتي.

وعلى الرغم من رغبة محرز بالانتقال إلى الأهلي، إلا أنه حريص على علاقته مع مانشستر سيتي، في ظل عدم تقبل جوارديولا فكرة خسارة رياض بجانب النجم البرتغالي برناردو سيلفا الذي يلقى هو الآخر اهتمامًا من الهلال وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "فوت ميركاتو" على أن محرز عُرض عليه عقدًا لمدة عامين، وراتب قيمته 43 مليون جنيه إسترليني، بجانب بعض المكافآت من الأهلي، الذي نجح في ضم إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو.

وحاليًا أصبح مستقبل محرز معلق في الهواء، لأن مانشستر سيتي لا يُريد خسارته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن قد تكون الأسابيع القادمة حاسمة في هذه الصفقة.