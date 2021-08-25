جوارديولا يتجه إلى تدريب المنتخبات بعد مانشستر سيتي!

الخطوة التالية في مسيرته..

اعترف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا بأنه قد يتجه لتدريب أحد المنتخبات بعد نهاية رحلته مع النادي الإنجليزي، معتبرًا أنها "الخطوة التالية" الواجب أخذها في مسيرته التدرييية.

ويُعد جوارديولا هو أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم بشكل عام، ويعيش حاليًا عامه الخامس مع مانشستر سيتي بعدما جدد عقده العام الماضي ليبقى حتى 2023 في ملعب الاتحاد.

درّب جوارديولا في إسبانيا وألمانيا والآن في إنجلترا، وبدلًا من البحث عن إضافة إيطاليا أو فرنسا لسجله، يبدو أن الفيلسوف الإسباني يفضل التوجه إلى تدريب المنتخبات.

جوارديولا في حديث للإعلام قال في هذا الصدد "تدريب المنتخبات؟ نعم ستكون الخطوة التالية إذا سمحت الفرصة لتحقيق ذلك".

كما أضاف "يجب أن آخذ استراحة سبع سنوات مع مانشستر سيتي، أحتاج إلى التوقف لأرى وأتعلم من المدربين الآخرين، وربما أسلك بعد ذلك مسار المنتخبات".

وواصل مدرب برشلونة السابق حديثه "أود أن أُدرب في كأس الأمم الأوروبية أو كوبا أمريكا أو كأس العالم".

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أما عند سؤاله عن إمكانية تدريب منتخب البرازيل في المستقبل، فقال "لا أفكر في تدريب منتخب بعينه ولكن من الصعب على الأجانب تدريب منتخبات مهمة كالبرازيل".

وأتم "اليوم البرازيل منتخب رائع مع تيتي، البرازيل دائمًا ما كانت مرشحًا بارزًا وستظل كذلك لتحقيق لقب كأس العالم".

الجدير بالذكر أن منتخب البرازيل خرج من ربع نهائي مونديال 2018 مع تيتي، ثم حقق كوبا أمريكا 2019 قبل خسارة اللقب هذا العام للأرجنتين.