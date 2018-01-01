النتائج المباشرة
الانتقالات

جوارديولا يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع براهيم دياز

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
ما الذي قاله جوارديولا حول رحيل دياز إلى ريال مدريد؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي وجود مفاوضات بين ريال مدريد وبراهيم دياز، لاعب الفريق.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب دياز من ريال مدريد في يناير الجاري.

اختيارات المحررين

وقال بيب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون: "كل ما أعرفه أنّ هناك مفاوضات بين دياز وريال مدريد ولكني لا أعرف إن كان سيرحل أم لا".

وتابع: "بالنسبة لي أحاول إقناع اللاعبين الشباب وعلى رأسهم دياز بالاستمرار، ولكن في الأخير القرار يعود للاعب".

وقد ينضم دياز إلى ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو فقط.

وسبق وخسر جوارديولا اللاعب جادون سانشو والذي انضم إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني ويقدم مستويات جيدة.

ويسير ريال مدريد إلى الاستمرار في سياسة استقدام المواهب الشابة لبناء مشاريع قوية في المستقبل.

الموضوع التالي:
برشلونة يوضح حقيقة مفاضات رابيو
الموضوع التالي:
كأس آسيا ٢٠١٩ | السعودية وإيران وأبرز المرشحين للفوز بالمونديال الآسيوي
الموضوع التالي:
رسميًا - الاتحاد العربي يعلن تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري والهلال
الموضوع التالي:
توتنهام يطرد أحد جماهيره من مباراة ولفرهامبتون بسبب فيديو عنصري
الموضوع التالي:
براهيم دياز - ميسي مالاجا رفض برشلونة ويقترب من ريال مدريد
إغلاق