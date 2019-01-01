جوارديولا: واجهنا مانشستر يونايتد أفضل من أرسنال

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن أداء فريقه ضد مانشستر يونايتد كان أفضل.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام أرسنال مساء اليوم الأحد في الجولة الـ ١٧ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا عقب اللقاء وأكد خلالها على الرغم من الأداء الجيد أن مواجهة مانشستر يونايتد شهدت مستويات أفضل.

وقال جوارديولا: "لقد لعبنا مباراة مذهلة لكن طريقة اللعب أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي كانت أفضل على العديد من المستويات، أعلم أن الحكم هنا بالنتائج لكنني أحكم بالأداء أيضًا".

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وأضاف: "لقد حققنا الفوز وكنا نعلم أن أرسنال ليس بالفريق السهل، لقد لعب فيل فودين كذلك بشكل جيد كما هي العادة، كما شارك في مركز غير معتاد عليه".

وأكمل: "لم نكن مستائين على الخط لكننا كنا نتحدث عن المساحات، ولم نجدها بشكل جيد لذلك دفعنا ببرناردو سيلفا وعندها تحسنت الأمور بعض الشيء".

واختتم تصريحاته: "أرتيتا يقوم بالكثير من العمل معنا في مانشستر سيتي، وله تأثيرًا كبيرًا للغاية ونعتبره من أسباب النجاح الذي حظينا به".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة تم تسجيلها في الشوط الأول من المباراة عن طريق سترلينج ودي بروينه.