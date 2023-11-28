"جوارديولا هو السبب في دمار الكرة الألمانية ومحو هويتها"

السر يكمن في أسلوب اللعب

وجه النجم الألماني المعتزل باستيان شفاينشتايجر اللوم تجاه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الحالة التي يمر بها المنتخب الألماني حاليًا.

ألمانيا تستعد لتنظيم بطولة يورو 2024 القادمة، وهي في حالة سيئة للغاية منذ حقبة المدرب هانز فليك مرورًا بالمدرب الحالي يوليان ناجلسمان، وسط تساؤلات حول هذه الأزمة التي بدأت بشكل لافت في كأس العالم 2018 والذي شهد خروج المانشافت من الدور الأول ووصلت إلى المونديال الماضي في قطر.

شفاينشتايجر يؤمن أن جوارديولا يؤمن هو السبب وقال في تصريحات لشبكة "توك سبورت":"عندما انضم بيب إلى بايرن ميونخ اعتقد الجميع أننا يجب أن نلعب هذا النوع من كرة القدم، التمريرات القصيرة المعروفة عنه، لذلك كنا نفقد القيم التي اعتدنا عليها".

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وأضاف لاعب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ السابق:"أعتقد أن المنتخبات الأخرى كانت تنظر دائمًا إلى ألمانيا على أنها فريق مقاتل يستطيع الركض حتى صافرة النهاية ويفعل كل شيء من أجل الفوز، لذلك فقدنا نقاط قوتنا خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية وكنا أكثر تركيزًا على لعب الكرة بشكل جيد".

يذكر أن جوارديولا وصل إلى ألمانيا لتدريب بايرن في 2013 وبالعام التالي نجح المانشافت في الفوز بكأس العالم، قبل أن يتراجع الفريق كثيرًا ويخرج من دور المجموعات في آخر نسختين.