جوارديولا: هذه هي مواجهات مورينيو دائمًا تخطئ فيُعاقبك

توتنهام يهزم مانشستر سيتي ..ماذا قال بيب جوارديولا عقب الخسارة؟

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في حديث لـ بي بي سي إنه يمكن أن يكون كل شيء أفضل مما حدث في مباراة اليوم أمام توتنهام.

ومانشستر سيتي أمام توتنهام بثنائية، ليخسر بيب جوارديولا الصراع أمام مورينيو من جديد في مشهد يعاد من الموسم الماضي بنفس كل التفاصيل تقريبًا من النتيجة إلى طرق اللعب إلى كل شيء.

وعقب المباراة قال بيب جوارديولا: " لقد لعبنا بطريقة مشابهة لطريقة لعبنا طوال الموسم، نفس المشاكل تكررت حيث لم ندافع جيدًا في لقطة الهدف الأول. ثم دافعوا هم بستة لاعبين"

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وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة، "سنحت لنا الفرص في كثير من الأحيان ووصلنا إلى المرمى في أكثر من كرة، لكننا لم نتمكن من التسجيل في نهاية المطاف"

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وتابع: "بالنسبة لتوتنهام فقد وصلوا إلى المرمى في عدد قليل من الهجمان وصنعوا فرصتين أو ثلاث اعتمادًا على الهجمة المرتدة ولكننا رغم كل ذلك خسرنا المباراة في النهاية"

وأردف: "كنا نعلم قبل المباراة أنه لا يمكنك أن تمنح توتنهام الهدف الأول بهذه الطريقة. أتيحت لنا فرص أكثر ولكننا خسرنا، مواجهات مورينيو دائمًا على هذا النحو، أنت ترتكب خطأ ويعاقبك هو في الهجوم المضاد.

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ويبدو أن جوارديولا يسير نحو مصير مورينيو مع مانشستر يونايتد في تجربة بدأت بالكثير من الدعم، ويبدو أنها قد تنتهي بسحب كل شيء منه كما حدث مع السبيشيال وان لأنه لم يبتعد في الوقت المناسب.