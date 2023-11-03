أمامه الكثير ليحققه في المستقبل

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على سعادة النجم النرويجي إرلينج هالاند رغم خسارته لجائزة الكرة الذهبية لصالح ليونيل ميسي.

هالاند قاد مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية الموسم الماضي، بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وسجل 52 هدفًا مع الفريق بكل البطولات.

ومع ذلك جاء النرويجي الشاب في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، وهو الأمر الذي تحدث عنه جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث، غدًا، السبت، بالدوري الإنجليزي.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحاته:"رأيت هالاند يشعر بالسعادة لمجرد تنافسه مع ميسي وكيليان مبابي وباقي اللاعبين على الكرة الذهبية".

وأضاف:"كانت ليلة كبيرة بالنسبة لمانشستر سيتي، هالاند أمامه مسيرة طويلة يستطيع تحقيق فيها العديد من الإنجازات، وكان يشعر بالسعادة لمجرد التواجد هناك".

جدير بالذكر أن هالاند البالغ من العمر 23 سنة يعيش انطلاقة مميزة هذا الموسم، بتسجيله 13 هدفًا وصناعة 3 في 15 مباراة.