جوارديولا: نخشى بايرن ميونخ وظلمونا بسبب خصم ريال مدريد!

المدرب الإسباني ينفي سهولة المهمة

TOD TV

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على إمكانية مواجهة ريال مدريد أو بايرن ميونخ في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيتي نجح في بلوغ ربع نهائي المسابقة بعد تكرار فوزه على كوبنهاجن الدنماركي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3/1، حيث سبق له الانتصار بنفس الرقم في الذهاب على أرض الفريق الخصم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جوارديولا قال عن إمكانية خوف بايرن وريال من مواجهة سيتي في تصريحات للصحفيين:"لا، لو واجهت بايرن وشاهدت تاريخهم في دوري الأبطال ستعرف أننا نخاف منهم كثيرًا، إنه حلم لنا بالتواجد بهذه المرحلة مرة أخرى، أنت لا تعرف مدى صعوبة الأمر".

وأضاف:"لا تعرفون مدى تعقيد كوبنهاجن في التحولات وجودة دفاعهم، انظر كذللك إلى ريال مدريد، لقد عانوا ضد لايبزيج، وعندما لعبنا نحن أمام نفس الفريق قال الناس إن المباراة سهلة، ولكنها ليست كذلك".

تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD

وتابع:"نحن فريق يؤمن بقدرته على الفوز بالبطولة ونتنافس مع بايرن وريال من أجل الحصول عليها".

وعن هدف إرلينج هالاند:"إنه يحتاج إلى المزيد من الإيقاع من خلال اللعب بشكل أكبر، نحن بحاجة إليه بأن يكون في أفضل حالاته، هدفه كان رائعًا جدًا".

وفي نهاية حديثه تطرق جوارديولا إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها بعض اللاعبين، بسبب تلاحم المباريات المحلية في إنجلترا مع دوري الأبطال.

TOD TV