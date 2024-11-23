جوارديولا: نار مانشستر سيتي سوف تشتعل.. ولن أرتكب هذا الخطأ

ماذا قال المدرب الإسباني؟

اعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأن فريقه مانشستر سيتي "يمر بحالة ضعف"، مشددًا على ضرورة "الاتحاد وعدم الاستسلام".

وخسر مانشستر سيتي أمام توتنهام برباعية نظيفة مساء اليوم، ضمن الجولة 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتعقد حسابات النادي اللندني (الهزيمة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات).

وقال جوارديولا، في تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "نحن في حالة ضعف، لم نتمكن من الدفاع بشكل صحيح، بدأنا بشكل جيد، لكن عانينا في التسجيل ثم استقبلنا هدفًا، هذا يجعل الوضع أكثر صعوبة".

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وأضاف: "في السنوات الثماني الماضية، كانت النتائج جيدة، وسيكون من الخطأ تغيير النهج، لا توجد حكايات خيالية في الحياة والرياضة، عليك أحيانًا أن تعيش هذه المواقف، عليك تقبلها. لا يمكن إلقاء اللوم على بعضنا البعض، بل يجب أن نبقى متحدين ونواصل ما كنا نفعله".

وواصل: "لا أعرف ماذا سيحدث بنهاية الموسم، لكني لن أتوقف عن الإيمان بهؤلاء اللاعبين. لا يوجد فريق في العالم يمكنه الحفاظ على النجاح 8 أو 9 أو 10 سنوات متتالية، ليس كل شيء على ما يرام، لكن ما نحاول فعله هو التحليل، ثم ننتقل إلى المباراة التالية لنرى ماذا سيحدث".

وأوضح: "لم نعش هذا النوع من المواقف في 8 سنوات، الآن علينا أن نعيشها ونكسرها من خلال الفوز في المباريات القادمة، خاصة المباراة المقبلة. الآن نرى الأمور بطريقة معينة، ربما بعد بضعة أسابيع سنراها بشكل مختلف".

وردًا على سؤال بشأن التحدي الذي يواجهه بعد توقيع عقده الجديد حتى 2027، ختم: "النار تشتعل عندما تفوز بالعديد من المباريات، وهو أفضل من الخسارة، لكننا نقبل هذا. يجب أن نمضي قدمًا ونكسر هذا الوضع ونحاول".