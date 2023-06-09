جوارديولا: ميسي وهالاند سر نجاحي .. ولست مهووس بدوري الأبطال

ماذا قال جوارديولا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بساعات جلس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمواجهة الإعلام والحديث عن رابع نهائي أبطال في مسيرته.

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الغد على ملعب أتاتورك الأولمبي، بحثًا عن ثلاثية تاريخية بعد تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عن الهوس بالتتويج بطلًا لدوري أبطال اوروبا: "إنه حلم بالتأكيد قطعاً لتحقيق الأشياء، يجب أن يكون لديك دائمًا الجزء الصحيح من الهوس والرغبة، الهوس كلمة ايجابية إنه حلم لنا جميعًا".

وبسؤاله عن كونه المرشح الأفضل للفوز أجاب: "كل مباراة نلعبها خلال الموسم نحن نعلم مدى أهمية المنافسة أنا لا أتحكم في ما لدى الناس رأي حوله، فقط أركز على ما يتعين علينا القيام به شاهدت العديد من مباريات إنتر لمعرفة ما يتعين علينا القيام به في النهاية إنها لعبة كرة قدم، الفريق الذي يقدم أداء أفضل على مدى 95 دقيقة سيفوز عبر التاريخ، الإنتر أكبر منا انها ليست مهمة المهم هو غدًا وأن نقدم أفضل أداء ممكن".

وواصل: "لست هنا لمناقشة متوسط أهداف هالاند إذا كان لديك شك في أدائه فأنك الشخص الوحيد ليس لدي شكوك، غدًا سيكون مستعدًا لمساعدتنا في الفوز بدوري الأبطال".

وتابع: "مصدر إلهام للشباب العرب الذين يتطلعون إلى التدريب؟ امتلك لاعبين جيدين، كان لدي ميسي في الماضي، ولدي هالاند الآن هذا هو سر نجاحي انا لا امزح أجعلهم يشعرون أنهم وحدهم لا يستطيعون النجاح، فنحن معًا فريق قوي لدينا نفس الفكرة سيكون اللاعبون الذين يتبعونني هنا، الأشخاص الذين لا يؤمنون بي لن يكونوا هنا، كل مدير ناجح لديه مهارات قوية ولاعبين جيدين لن يسطيع أي مدرب أن يسجل الأهداف".

وعن الدروس المستفادة من نهائي 2021 قال المدرب الإسباني: "أود أن أخبركم بالدروس ولكني لا أعرف إنها مباراة مختلفة، عامين مروا، ولاعبين مختلفين قبل موسمين ما خططنا له هو محاولة تقديم مباراة جيدة ضد تشيلسي ولم ينجح الأمر يقول الناس أن القرار كان خاطئً،ا لدي خطة غدا إذا نفذنا الخطة سيكون الأمر جيدا نحن جاهزون وسيقدم اللاعبون كل شيء، بمعرفة واحترام الخصوم".

وأتم: "هناك لحظات لا توجد تكتيكات فقط الرغبة، هم أسياد الدفاع وعليك أن تكون صبور، الأهم هو أننا عندما ننظر لنتيجة التعادل 0-0 نشعر أننا نخسر، بينما تعتقد الفرق الإيطالية أنها تفوز، الأهم أن نكون مركزين ومستقريين للفوز".

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