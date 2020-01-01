جوارديولا: ميسي إلى مانشستر سيتي؟ أتمنى أن يعتزل في برشلونة

جوارديولا يتحدث عن ميسي وبرشلونة قبل مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المواجهة أمام توتنهام ستكون خاصة وصعبة للغاية والفوز فيها سيكون مهمًا لمواصلة التقدم إلى الأمام.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نادي توتنهام مساء الغد في مواجهة جديدة في سلسلة مواجهات الثنائي بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو عبر الأندية المختلفة.

وبالطبع كان من البديهي أن يٌسأل بيب جوارديولا حول ليونيل ميسي بعد تجديد عقده مع مانشستر سيتي وضمان تواجده حتى 2023 كمدير فني لأزرق مدينة مانشستر.

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وقال حول ذلك: "ميسي لاعب قضى مسيرته كلها في برشلونة، إذا سألتني عن رأيي، فأنا ممتن للغاية لما فعله برشلونة لي خلال مسيرتي التدريبية وما قبلها"

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وأضاف: "في الأكاديمية، كلاعب وكمدير فني، لقد قدموا لي كل شيء على الإطلاق وأكثر مما كنت أحلم به، ما أريده هو من أجل ميسي أن ينهي مسيرته هناك"

وتابع: "تجديد العقد؟ قمنا بعمل مذهل للفوز بـ 8 ألقاب خلال السنوات الماضية ولكن اليوم المهمة ليست الفوز بالألقاب، إنها الفوز غدًا على توتنهام"

وأردف: "تحدثت كثيرًا مع تكسيكي وخلدون وقمنا بتحليل ما قمنا به وما يمكننا فعله في المستقبل، أقول لهم شكرًا على إتاحة الفرصة للاستمرار هنا لسنوات مقبلة"

وحول عودة الجماهير قال: "أريد أن أستمع إلى العلم وليس إلى آراء السياسيين. نريد عودة الجماهير إلى الملاعب ولكن أيضًا نريد عودة الناس إلى المطاعم ودور السينما، الناس يموتون في جميع أنحاء العالم. اللقاح ليس هنا بعد، لا أريد المخاطرة بحياة البشر"

وحول تحسن توتنهام قال: "بالنسبة لنا، نحن نتحسن. أنا لا أتحدث عن توتنهام لأنه ليس فريقي وهذا ليس من شأني، لقد عانينا لأننا نمتلك لاعبين يعانون من نقص في الظروف، وعاد الكثير من اللاعبين باستثناء ناثان وفرناندينيو"

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يذكر أن بيب جوارديولا يبحث عن الفوز الأول بعد تجديد عقده، حيث نشر مانشستر سيتي بياناً ذكر فيه أنه تم رسمياً تمديد عقد مديره الفني لموسمين إضافيين رغم أن التقارير تحدثت عن موسم وبند يسمح بآخر.