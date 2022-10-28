جوارديولا مؤمن بفوز ميسي بكأس العالم

علي رفعت
|
Guardiola Messi
كأس العالمليونيل ميسيبولندا vs الأرجنتينبولنداالأرجنتينمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

المدير الفني يتحدى نجوم مانشستر سيتي ويؤكد ثقته في قدرة ميسي على تحقيق البطولة رفقة الأرجنتين.

كشف جوليان ألفاريز نجم فريق مانشستر سيتي عن محادثة تمت بين بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومجموعة من نجوم الفريق في بداية الموسم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "كلارين" الأرجنتينية وأكد خلالها أن المدير الفني للسيتي يثق في قدرة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي على حصد لقب كأس العالم.

وقال ألفاريز: "في أحد الأيام الأولى لي في مانشستر سيتي كان الجميع يتحدث مع بيب عن فرص فوز كل فريق بكأس العالم، البعض يرشح البرتغال وغيرهم يقولون فرنسا وبعض المنتخبات الأوروبية الأخرى".

وأضاف: "بيب قال للجميع هل تعلمون من يملك الفرصة حقًا للحصول على كأس العالم؟ ثم سكت وقام بالنظر لي وأشار علي".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب في مجموعة واحدة رفقة السعودية والمكسيك بالإضافة إلى منتخب بولندا.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

111350 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 10939ليفربول
  • 16236مانشستر يونايتد
  • 55310مانشستر سيتي
  • 28865فريق آخر
111350 الأصوات
اعثر على لاعبيك المفضلين الجدد في FIFA 23!
اشترِ FIFA 23 الآن

اختيارات المحررين