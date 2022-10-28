جوارديولا مؤمن بفوز ميسي بكأس العالم

كشف جوليان ألفاريز نجم فريق مانشستر سيتي عن محادثة تمت بين بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومجموعة من نجوم الفريق في بداية الموسم.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "كلارين" الأرجنتينية وأكد خلالها أن المدير الفني للسيتي يثق في قدرة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي على حصد لقب كأس العالم.
وقال ألفاريز: "في أحد الأيام الأولى لي في مانشستر سيتي كان الجميع يتحدث مع بيب عن فرص فوز كل فريق بكأس العالم، البعض يرشح البرتغال وغيرهم يقولون فرنسا وبعض المنتخبات الأوروبية الأخرى".
وأضاف: "بيب قال للجميع هل تعلمون من يملك الفرصة حقًا للحصول على كأس العالم؟ ثم سكت وقام بالنظر لي وأشار علي".
جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب في مجموعة واحدة رفقة السعودية والمكسيك بالإضافة إلى منتخب بولندا.
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