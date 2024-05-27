بعد اقتراب الرحيل.. قائمة مختصرة لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي!

ثنائي إسباني ضمن المرشحين..

يبدو أن موعد رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي قد اقترب، وها هي الصحف الإنجليزية تبحث عن "خليفته المرتقب".

وبدأ جوارديولا الحقبة الأفضل مع مانشستر سيتي في 2016، وتوّج بـ15 لقبًا مختلفًا، أبرزهم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن "جوارديولا لن يجدد، وسيغادر السيتي في صيف 2025، مع نهاية الموسم المقبل، رغم رغبة النادي في بقائه".

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وكان مدرب برشلونة السابق قد صرح قبل أيام بأنه أقرب للرحيل من تجديد عقده، دون أن يحسم مستقبله بشكل واضح، علمًا بأن النادي سيمنحه الوقت والمساحة لاتخاذ قراره بأريحية.

وأوضحت الصحيفة أنه "فيما يتعلق بالبدائل المحتملة لجوارديولا، فإنه يتم بالفعل مناقشة أسماء ميشيل مدرب جيرونا أو جوليان ناجلسمان (المنتخب الألماني) أو تشابي ألونسو (باير ليفركوزن) أو روبرتو دي زيربي (برايتون)".