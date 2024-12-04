"لن أسقط مثل مورينيو وسأستقيل في هذه الحالة" .. جوارديولا يتحدث عن معاناة مانشستر سيتي ويكشف حقيقة خلافه مع دي بروينه

"الفوز على "ليفربول كلوب" ليس سهلًا"

فتح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قلبه وتحدث بصراحة عن الكثير من التساؤلات المحيطة بالفريق السماوي الذي يعاني على مستوى النتائج مؤخرًا سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ويغيب مانشستر سيتي عن الانتصارات منذ 7 مباريات، منها 5 خسائر متتالية، بالتزامن مع إعلان إدارة النادي السماوي تمديد عقد المدرب حتى 2027.

الضغوط واللحظات السيئة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث جوارديولا في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال فيه: "المسؤولية كلها على كتفي؟ هذا وضع طبيعي لأنني أتقاضى راتبي مقابل ذلك. إذا لم أرغب في هذا الضغط، فسأستقيل وأعود إلى المنزل ولا أحمل هذا العبء على كتفي بعد الآن".

وأضاف: جميع المدربين لديهم ذلك الضغط، الكل يتعرض للانتقادات، هكذا تسير الأمور. إذا لم تفز، يضحك الناس عليك ويسخرون منك. خصوصًا أننا فزنا كثيرًا، أنت تشاهد المباراة وتعتقد أن انتصاراتنا كانت سهلة، إنها ليست كذلك، في الواقع إنها التزام لا يصدق".

وواصل: هل تعرف أي منافس تغلبنا عليه في السنوات الأخيرة؟ أفضل فريق واجهته في حياتي ليفربول. هل يمكنك أن تخبرني أن الفوز على فريق يقوده يورجن كلوب ولديه نجوم بحجم ماني، صلاح، فيرمينو وفان ديك، وفي أفضل حالاته وعلى ملعب أنفيلد كان أمرًا سهلاً؟!".

إشارة الستة والمقارنة مع مورينيو

وتطرق جوارديولا للرد على إشارة (فزت بـ6 ألقاب دوري الإنجليزي) التي أشار بها إلى جماهير ليفربول، قائلًا: "هذا التصرف ليس غريبًا علي، لم أكن هادئًا أبدًا. هل تعلم لماذا كنت أبدو هادئًا من قبل؟ لأننا كنا نفوز. الفوز يجعل الناس يبدون هادئين ومتوازنين ولطيفين. عندما لا تفوز، يكون الأمر عكس ذلك تمامًا".

وعن مقارنته بالبرتغالي جوزيه مورينيو الذي قام بإشارة مماثلة عندما وصل إلى مانشستر يونايتد، علق بيب: "بداية انحداري مثل مورينيو؟ آمل ألا يكون هذا هو الحال بالنسبة لي. لكن في النهاية، نحن متشابهون في بعض النواحي. ومع ذلك، فاز هو بـ3 ألقاب وفزت بـ6. إذن، الأمر ليس كما كان من قبل، أليس كذلك؟".

الخلاف مع كيفين دي بروينه

ورد جوارديولا أيضًا على حديث جاري نيفيل وجيمي كاراجر، نجمي الكرة الإنجليزية، بشأن وجود خلافات بينه وبين نجم السيتي كيفين دي بروينه، وأنها السبب وراء ابتعاد اللاعب البلجيكي عن المشاركة في المباريات.

وتحدث بيب ساخرًا: "يقول بعض الناس إن لدي مشكلة مع كيفين. هل تعتقد أنني أحب عدم اللعب بدي بروينه!، لا أريد البدء بالرجل الذي يتمتع بأكبر قدر من الموهبة في الثلث الأخير، لا أريد ذلك. لدي مشكلة شخصية معه بعد 9 سنوات معًا!".

وختم: "حقق دي بروينه أكبر النجاحات للنادي، وأريده أن يكون في أوج عطائه مثلما كان في الـ26 والـ27 من عمره، لكنه لم يعد في هذا السن، بجانب أنه تعرض لعدد من الإصابات الطويلة، يحتاج لأن يكون لائقًا بدنيًا، يحتاج إلى الوقت للعثور على أفضل ما لديه مثل الموسم الماضي، خطوة بخطوة. سيحاول القيام بذلك ويشعر بتحسن. أنا أتطلع لتقديمه أفضل ما لديه. أعلم أنه متشوق لمساعدتنا، فهو يعطي لمحات من التألق لا يستطيع القيام بها إلا هو".