جوارديولا: من ينشغل بكأس العالم لن يلعب بفريقي!

يستطيع التعرف على "رائحة" غياب التركيز

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لو لاحظ على أحد اللاعبين، انشغاله ببطولة كأس العالم على حساب الفريق، سيقوم باستبعاده تمامًا من حساباته.

بطولة كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر القادم، وهناك العديد من النجوم يخشون من الإصابة قبل المونديال، ويركزون على خوضها مع بلادهم باعتبارها المسابقة الأهم في كرة القدم.

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لسيتي:"أي لاعب ألاحظ انشغاله بكأس العالم لن يلعب، أنا أشم رائحة غياب التركيز بطريقة جيدة، ربما لست بنفس الجودة عندما يتعلق الأمر بالفنيات ولكن هذه الرائحة أجيد العثور عليها".

وأضاف:"سيتعرض للإصابة أيضًا عندما لا يكون جاهزًا، لأن اللاعب لا يُصاب في أقصى درجات التركيز، عندما نكون ملتزمين بشكل لا يصدق لا نتعرض للإصابة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ23 نقطة بفارق 4 نقاط عن آرسنال المتصدر، ويستعد الفريق لمواجهة برايتون بالجولة الثالثة عشر من البطولة.