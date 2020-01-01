جوارديولا: مستوى هازارد؟ ربما هناك مشكلة في ريال مدريد

الدولي البلجيكي يغيب عن ريال بسبب الإصابة وسط شكوك حول لياقته

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، رأيه في مستوى إيدين هازارد جناح ريال مدريد منذ رحيله عن صفوف تشيلسي الصيف الماضي.

هازارد انضم لريال في صفقة وصلت قيمتها 100 مليون يورو، لكنه غاب عن معظم النصف الأول من الموسم بسبب العديد من الإصابات التي تعرض لها.

الشكوك مستمرة بخصوص لياقة الدولي البلجيكي، نظراً للغموض حول الموعد المحدد لعودته للملاعب مرة أخرى، لمساعدة ريال في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وقال المدرب الإسباني بحوار مع "يونايتد بوست":"لو لم يلعب بطريقة جيدة فهذا يعني أن هناك شيئاً ما لا يسير بالطريقة الصحيحة في ريال مدريد".

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وأضاف:"هازارد ليس لاعباً على أعلى مستوى فقط، بل هو في مكانة مختلفة تماماً بعد كل ما رأيناه منه في إنجلترا، ولكن من الطبيعي حاجته لبعض الوقت من أجل التأقلم".

يذكر أن سيتي يواصل رحلته في الأبطال عندما يلعب أمام ريال مدريد في 26 فبراير الجاري بدور الـ16، قبل استضافة الفريق الإسباني بلقاء العودة يوم 17 مارس.