"لست جيدًا بما يكفي".. جوارديولا يلوم نفسه بعد سقوط مانشستر سيتي أمام يونايتد

ماذا قال بيب؟

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن استيائه من خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1) مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي متقدمًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 88، حين أحرز برونو فرنانديش هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أماد ديالو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.

وقال جوارديولا في مقابلة مع "بي بي سي" عقب المباراة: "ليس هناك الكثير لأقوله، دفاعنا كان سيئًا للغاية، وهم (يونايتد) كانوا مصرين بشكل لا يصدق".

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وأضاف: "لم نخسر 8 مباريات في موسمين، لا يمكننا الدفاع بهذا الشكل، الأمر لا يتعلق بهذا اللاعب أو ذاك، لقد سمحنا لهم بالتسجيل، هذا خطؤنا".

وواصل: "لا نلعب بهدوء، النتائج ليست جيدة، أعرف الوضع، وهذا هو الواقع، يجب أن يعرف اللاعبون أن مثل هذه المواقف تحدث، يجب أن تكون حذرًا داخل منطقة الجزاء".

وأوضح: "الأمر لا يتعلق بماثيوس نونيز (الذي أخطأ في هدف التعادل)، لقد لعب بشكل جيد، لكن الأمر لا يتعلق بذلك، يجب أن نلعب بشكل أفضل، ستساعدنا النتيجة على استعادة أفضل أداء لنا، لكننا لا نمتلكها الآن".

وختم: "الطريقة التي أتعلم بها هي الاستمرار في العمل، أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية. أنا المدرب، يجب أن أجد الحلول، وحتى الآن لم أجدها. هذا هو الواقع، نريد أن نلعب بشكل أفضل ونصنع فرصًا، لكن في الوقت الحالي هذا ليس ممكنًا".