النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: مانشستر سيتي الآن أفضل من الموسم الماضي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
رغم آخر هزيمتين إلا أن الإسباني يؤمن بتحسن فريقه بالموسم الحالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مستوى فريقه بالموسم الحالي أفضل من السابق بشكل واضح.

سيتي حصل على البريميرليج الموسم الماضي، وحقق 100 نقطة كاملة على مدار الموسم، وابتعد عن معظم منافسيه بمراحل مبكرة من البطولة.

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

اختيارات المحررين

حامل اللقب تعثر مرتين بمنتصف الموسم الحالي، وخسر من كريستال بالاس وتشيلسي، وفقد صدارة الدوري، ومع ذلك جوارديولا يرى تحسناً بصفوف الفريق.

وقال المدرب الإسباني:"هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تجعلنا أفضل من الموسم الماضي، وهذا طبيعي لأننا قضينا وقتاً كافياً معاً".

وأضاف:"شكل الفريق عموماً سواء ببناء الهجمات والضغط العالي، أصبحنا نستخدم العديد من الطرق والبدائل المختلفة في الهجوم، كما تطور مستوانا الدفاعي".

وعن فقدان بعض النقاط:"هذا يحدث في كرة القدم والأهم من ذلك أننا نعود بعدها بقوة ونواصل الانتصارات".

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

وتابع:"الفوز بدوري أبطال أوروبا أو أي بطولة مجموعة، يتطلب منك الفوز ست أو سبع مباريات، أما القصة مختلفة في الدوري فأنت أحياناً تلعب كل 3 أيام".

وتأتي تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ليستر سيتي غداً السبت، والتي يخوضها وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

الموضوع التالي:
كيتا يطالب إنتر بضمه بشكل دائم
الموضوع التالي:
مفتاح انتقال هازارد إلى ريال مدريد في يد أخيه؟
الموضوع التالي:
يوفنتوس: رونالدو هو من طلب الانضمام لنا بعد نهائي الأبطال
الموضوع التالي:
كأس آسيا - المنتخب السعودي الباحث عن رابع لقب قاري بعد غياب طويل
الموضوع التالي:
حازم إمام للإسماعيلي: لا يوجد فريق يغيب عن الدوري مثلكم وأنظروا للأهلي
إغلاق