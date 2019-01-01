جوارديولا: مانشستر سيتي غير جاهز لتحقيق دوري أبطال أوروبا

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد أن فريقه غير جاهز بعد لتحقيق دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن حامل لقب الدوري الإنجليزي غير جاهز بعد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب جوارديولا وأكد خلالها أن هناك العديد من الجوانب التي يحتاج فيها الفريق للعمل والتطور قبل التفكير في مثل تلك الأمور.

وقال جوارديولا: "الجميع يتحدث عن دوري أبطال أوروبا وأن تلك البطولة هي هدف الفريق في الموسم الجاري بالرغم أن مانشستر سيتي غير جاهز لتحقيق ذلك اللقب".

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وأضاف: "نحن نسجل الكثير من الأهداف ولا نتلقاها بشكل كبير على الجانب الدفاعي لكن لا يزال أمامنا مساحة للتطور وهناك أمور يجب أن يتم تحسينها قبل أي شيء".

وأكمل: "أمام كريستال بالاس أهدرنا الكثير من الفرص من داخل منطقة الجزاء، علينا أن نكون أكثر حسمًا من ذلك في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٩ نقطة خلف المتصدر ليفربول وبفارق ست نقاط للأخير.