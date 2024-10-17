"ابن الأصول" .. جوارديولا يُخالف التوقعات ويرفض التخلي عن مانشستر سيتي حال تمت إدانته

النادي سيدخل منعطفًا حاسمًا في تاريخ خلال نوفمبر القادم

يعيش بيب جوارديولا موسمه الأخير في عقده مع مانشستر سيتي وسط ضباب كثير يُحيط بمستقبله وأفكاره بشأن تجديد عقده أو رحيله إلى وجهة أخرى، وذلك وسط ترقب جلسة الاستماع للنادي الإنجليزي بشأن التهم الـ115 الموجهة له بشأن قواعد اللعب المالي النظيف.

المدرب الإسباني ارتبط مؤخرًا بعدد من الوجهات أبرزها المنتخب الإنجليزي لكنه أغلق الباب تمامًا في وجه الجميع، ويبدو أن السبب هو انتظاره نتائج التحقيقات مع النادي الإنجليزي حيث ينوي القيام بخطوة شجاعة وجريئة حال تمت إدانته بالتهم الموجهة له أو جزء منها.

موقع "ذا أتلتيك" الإنجليزي نقل عن مصدر مقرب من جوارديولا نيته البقاء مع مانشستر سيتي وتجديد عقده حال تمت إدانته وعقابه بشدة، وذلك كنوع من التحدي وكذلك عدم التخلي عن النادي في تلك الأوقات الصعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرار المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ خالف توقعات العديد من المتابعين، إذ توقع الأغلب أن العكس ما سيحدث، حيث سيُجدد جوارديولا عقده حال أفلت السيتي من العقوبة فيما سيرحل عنه لوجهة أخرى حال ثبتت إدانته وعوقب، وقد وصف بعض المغردين المدرب بأنه "ابن الأصول" لرفضه التخلي عن ناديه في ذلك الوقت الحرج.

يُشار إلى أن المدرب صاحب الـ53 عامًا فاز مع السيتي بالعديد من الألقاب أبرزها سداسية الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.