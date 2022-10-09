جوارديولا مازحًا: هالاند لم يسجل ثلاثية ولذلك سيطرد من الدوري الإنجليزي!

هالاند وصل إلى هدفه رقم 20 هذا الموسم

مازح المدرب بيب جوارديولا مهاجمه في فريق مانشستر سيتي إرلينج هالاند، بعد أن "فشل" في تسجيل ثلاثية في مرمى نادي ساوثامبتون يوم أمس.

وكان الفريق السماوي قد استطاع أن ينتصر على الضيوف بنتيجة 4-0، وسجل النجم النرويجي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ماذا قال جوارديولا؟

مازح المدرب الإسباني هالاند في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، حيث قال إنه "مستاء جدًا منه" بسبب فشله في تسجيل ثلاثية جديدة في مرمى ساوثامبتون.

حيث قال: "أنا مستاء جدًا منه، لم يسجل ثلاثة أهداف. لهذا السبب هناك التماس لطرده من الدوري الإنجليزي الممتاز!".

وواصل: "التوقعات هنا عالية جدًا لدرجة أن الناس يتوقعون أنه سيسجل في كل مباراة ثلاثة أو أربعة أهداف".

واختتم: "لكن في النهاية كان هناك ليسجل، لقد ساعدنا مرة أخرى، احتفظ بالكرة وحارب، أعتقد أن إرلينج لعب بشكل جيد اليوم".

ماذا عن موسم هالاند حتى الآن؟

يسير هالاند بصورة ممتازة للغاية في موسمه الحالي حتى الآن، حيث تألق بصورة لافتة جذبت الأنظار في كافة البطولات التي يشارك فيها مع الفريق السماوي.

واستطاع أن يؤكد هيمنته هذا الموسم على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بات إرلينج هو الاسم الأفضل والأبرز حاليًا.

وشارك ماكينة الأهداف النرويجية في 13 مباراة سجل من خلالها 20 هدفًا فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.