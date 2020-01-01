جوارديولا: ليروي ساني قريب من العودة

بيب جوارديولا تحدث عن اقتراب عودة ليروي ساني، بعد غيابه الطويل للإصابة

يتوقع بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة لاعبه ليروي ساني إلى التدريبات قريبًا، على أمل أن يستعيد الجناح الألماني، كامل جاهزيته في الوقت المناسب.

ولم يلعب ساني أي مباراة هذا الموسم، منذ إصابته بالرباط الصليبي أمام ليفربول، في المواجهة التي جمعتهما بأغسطس الماضي بكأس الدرع الخيرية.

وقال جوارديولا، عندما سُئل عن آخر تطورات موقف ساني: "أعتقد أنه قريب من العودة".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد تحدثت معه قبل يومين، وأخبرني أنه يتدرب بمفرده مع الكرة، وهو في حالة جيدة بشكل لا يصدق".

المدرب الإسباني واصل حديثه: "تبدو ركبته بخير تمامًا، لذا لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً من أجل عودته للتدريبات معنا".

واختتم مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: "أعتقد أن في مقدور ساني العودة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وكان ساني قد قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، في الصيف الماضي إلا أن إصابته أجلت الأمر.

ومن المتوقع أن يعود النادي البافاري ليجدد اهتمامه بالدولي الألماني في الصيف المقبل، حيث وضعه كهدف أساسي لتعزيز مركز الجناح لديه.