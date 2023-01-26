جوارديولا: لو اتصل برشلونة بي سأعود فورًا!

تصريح مثير للجدل من جوارديولا حول علاقته ببرشلونة.

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن مواطنه ميكيل أرتيتا لم يحتفل أبدًا بأهداف الفريق ضد آرسنال حين كان يعمل مساعدًا له في ملعب "الاتحاد".

أرتيتا يقود آرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه سيعود إلى ملعب "الاتحاد" لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة، وهي أول مواجهة من أصل ثلاث مباريات ستجمع بين الناديين في غضون أسابيع قليلة.

جوارديولا علق خلال المؤتمر الصحفي لما قبل المباراة على مسيرة أرتيتا، الذي قضى ثلاث سنوات في العمل تحت قيادته في مانشستر سيتي بين 2016 و2019 قبل الانتقال إلى تدريب آرسنال.

ذلك الأمر شعر جوارديولا دائمًا أنه احتمال، وسرعان ما أدرك أن أرتيتا يكن الكثير من المشاعر لآرسنال.

وقال جوارديولا في تصريحاته: "أعلم أنه ذهب إلى ناديه، الفريق الذي يحلم به، إنه مشجع لأنه لعب هناك وكان قائدًا، إنه يحب النادي".

وأضاف: "أتذكر عندما كنا معًا هنا والفريق يسجل الأهداف، كان يقفز كثيرًا ويحتفل في كل مرة، فريق واحد في كل مرة نسجل فيها هدفًا أنظر إلى الوراء وأجده جالسًا، كان ذلك آرسنال، في تلك اللحظة أدركت أنه يحب آرسنال".

واختتم جوارديولا: "مثلي تمامًا، أقوم بالتدريب هنا أو برشلونة، إذا كنت مساعدًا وبرشلونة اتصل بي سأذهب على الفور إلى فريقي، أنا لست شخصًا يجبر الآخرين على البقاء وتوقيع عقد، الناس يجب أن يرحلوا عندما يعتقدون أن ذلك هو الأفضل".