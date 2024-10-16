"لقد دمرت كرة القدم".. جوارديولا يستخدم هالاند للدفاع عن "فكرته العبقرية" أمام سخرية أسطورة إيطاليا

"هل كان الأمر من أجل ميسي فقط؟"

اتهم لوكا توني، مهاجم منتخب إيطاليا السابق، المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأنه دمر كرة القدم بسبب فكرة استحدثها مع فريق برشلونة خلال عصره الذهبي بقيادة ليونيل ميسي.

واجتمع ثلاثي فريق بريشيا، لوكا توني مع جوارديولا وروبرتو باجيو، في عشاء مُصغر في مقاطعة لومبارديا الإيطالية للم الشمل، بعد سنوات طويلة من تفرقهم في أندية مختلفة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحديث كوميدي دار بين لوكا توني وجوارديولا، حيث قال الإيطالي: "بيب، لقد دمرت كرة القدم بفكرة المهاجم الوهمي. لم أتمكن من إيجاد فريق لمدة 4 سنوات".

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وتابع: "أخبرني بجدية، هل يمكنك القول إنك استخدمت المهاجم الوهمي فقط مع ميسي، هل تحب المهاجمين الكلاسيكيين؟!"، ليرد جوارديولا قائلًا: "لدي في فريقي الحالي إرلينج هالاند، الذي سجل 60 هدفا".

وتابع جوارديولا، ساخرًا من لوكا توني: "فزنا بالثلاثية مع هذا المهاجم (يقصد هالاند)، لكن يجب أن يكون المهاجمون جيدين - هل فهمت؟".

واختتم توني الفيديو بدعوة بيب "للتوقف عن استخدام المهاجم الوهمي، لأن المهاجمون الكبار هم الأفضل".

يذكر أن لوكا توني، كان أحد العناصر المهمة في منتخب إيطاليا 2006، الذي استطاع تحقيق كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي البطولة التي استضافتها ألمانيا.