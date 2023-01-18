جوارديولا: لهذا تراجع مستوى هالاند ونعلم طرق إعادته للقمة

جوارديولا يكشف سبب تراجع مستوى هالاند

اعترف بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي أن فريقه بحاجة إلى تعديل طريقة لعبة من أجل مساعدة نجم الفريق إيرلينج هالاند على التألق.

وفشل هالاند في التسجيل خلال أخر ثلاث مباريات شارك فيهم مع مانشستر سيتي، رغم تألقه منذ انضمامه وتسجيل العديد من الأهداف وتصدره جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ولمس هالاند الكرة 19 مرة فقط في هزيمة يوم السبت الماضي أمام غريمه مانشستر يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسلط جوارديولا الضوء على نجاح فريقه مع مهاجمه الجديد حتى الآن هذا الموسم، وأكد أنه يتعين عليهم فعل المزيد في الثلث الأخير من الملعب وتقديم المزيد من الكرات لمساعدته.

وقال جوارديولا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام: "لقد لعب هالاند بشكل جيد سابقًا لذا فإن ما أقوله هو اللعب بشكل أفضل لخلق المزيد من الفرص وتقديم الكرات له وللآخرين قدر الإمكان ويجب أن نخلق المزيد من الفرص".

وسجل النجم النرويجي 27 هدفًا في 24 مباراة منذ وصوله إلى إنجلترا، ولكن أصابه سوء توفيق في الثلاث مباريات الأخيرة.

وسيحتاج جوارديولا إلى استعادة هالاند لمستواه وتسجيله الأهداف، حتى يستطيع اللاحق بآرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط.

ويلتقى فريق مانشستر سيتي غدًا الخميس مع فريق توتنهام ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.