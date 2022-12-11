جوارديولا: لن أسافر إلى قطر وهذا موقفي من مغادرة مانشستر سيتي!

لا يريد السفر لمتابعة كأس العالم

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقفه من الرحيل عن النادي الإنجليزي وسط التكهنات المحيطة بمستقبله.

جوارديولا عقده ينتهي مع سيتي في يونيو 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي حول التوقيع على عقد جديد في ملعب الاتحاد حتى الآن.

وقال جوارديولا عن مستقبله في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"كل شيء تحت السيطرة وفي حالة مثالية، القرار سيتم اتخاذه مع النادي في الوقت المناسب وعندما يشعر الطرفان بالراحة تجاه اتخاذ القرار، الأمر لا يتعلق بالفوز طوال الوقت، بل بالسعادة والاستمتاع بما تفعله مع فريقك".

وأضاف:"من الصعب أن أجد ما لدي هنا كمدرب مع فريق آخر، ولكن البقاء لفترة طويلة يتطلب الكثير من الدعم، لذلك أؤمن بأن جزء من نجاح المدرب هو رئيس النادي والمدير الرياضي وجميع الناس هنا".

وعن كأس العالم:"لن أسافر إلى قطر لمشاهدة المباريات، الطريقة الأفضل للاستمتاع هي البقاء في المنزل ورؤية البطولة مع تناول النبيذ الأحمر".

يذكر أن سيتي أنهى مبارياته في الدوري الإنجليزي قبل توقف كأس العالم، بالتعرض لخسارة صادمة من برينتفورد بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد.