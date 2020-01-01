جوارديولا: لن أرحل عن السيتي

بيب شدد على رغبته في البقاء رفقة السيتي

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يعتزم الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

جوارديولا ينتهي عقده رفقة السيتي في نهاية موسم 2020-2021، بعد تدريب الفريق منذ عام 2016، بعد رحلة طويلة مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال بيب: "أنا باق مع النادي بنسبة 100% لن أرحل عن السيتي إلا إذا قررت الإدارة إقالتي من الفريق".

وأضاف: "أنا استمتع بالعمل هنا لن أرحل عن الفريق حتى إذا ساءت الأمور وخرجنا من دوري الأبطال في ظل احتمالية خسارتنا للدوري بنسبة كبيرة بسبب فارق النقاط مع ليفربول".

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وأردف جوارديولا: "بالنسبة لي، هناك أوقات جيدة وأوقات سيئة أيضاً، أنت لن تربح في جميع الأوقات، ولكن الأمر متعلق حول ما يمكن أن تفعله في الفترة المقبلة وكيف يمكننا أن نتطور، اللاعبين يستجيبون لي بشكل أكثر من رائع وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي الآن".

واختتم: "يجب أن أضع تركيزي على الفوز بكأس الرابطة الآن ومن بعده كأس الاتحاد ثم دوري الأبطال لدينا العديد من البطولات ننافس عليها".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ61 نقطة.