جوارديولا: لم نشعر بالمعاناة أمام مانشتر يونايتد .. ولعبنا الشوط الأول بشكل أفضل!

كتيبة جوارديولا لم تعاني في ديربي مانشستر...

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه لم يعاني أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، والتي فاز فيها المدرب الإسباني بثلاثية.

وحسم مانشستر سيتي، ديربي مدينة مانشستر، على حساب مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

وتقدم الشياطين الحمر، في الشوط الأول بهدف سجله راشفورد، قبل أن يقلب مانشستر سيتي الطاولة في الشوط الثاني، بثلاثة أهداف سجل فيل فودين منهم هدفين، بينما جاء الهدف الثالث بتوقيع هالاند.

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وقال بيب جوارديولا، في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "لم نكن نعاني، كنا نخسر المباراة ولكننا لم نعاني، قدمنا أداءً جيدًا على المستوى الدفاعي والهجومي، ولكن كنا أفضل في الشوط الأول من الثاني".

وبهذه النتيجة يستمر مانشستر سيتي، في ملاحقة ليفربول على صدارة ترتيب البريمرليج، إذ يأتي سيتي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف الريدز المتصدر بـ 63 نقطة.